У американській розвідці стверджують: Росія намагається впливати на вибори в США – AP

У розвідці наголошують – Росія і далі становить найбільшу загрозу, коли йдеться про дезінформацію на виборах

Камала Гарріс та Джо Байден. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Росія звертається до несвідомих американців і комерційних піар-фірм, які нічого не підозрюють, щоб поширювати дезінформацію про президентські перегони в США. Про це повідомило агентство AP із посиланням на слова високопосадовців із розвідки.

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Один зі співрозмовників агентства наголосив, що американська громадськість повинна усвідомлювати, що контент, який вони читають в Інтернеті та соцмережах – може бути іноземною пропагандою.

Він акцентував, що Росія і далі становить найбільшу загрозу, коли йдеться про дезінформацію на виборах, хоча є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно, коли справа доходить до 2024 року.

Співрозмовники заявили, що пов'язані з Кремлем групи дедалі частіше наймають маркетингові та комунікаційні фірми, розташовані в Росії, для аутсорсингу частини роботи зі створення цифрової пропаганди.

Дві такі фірми стали об'єктом нових санкцій США, оголошених у березні, розповіли вони. За їхніми даними, ці дві російські компанії створили фейкові вебсайти та профілі в соціальних мережах для поширення кремлівської дезінформації.

Дезінформація може бути зосереджена на кандидатах або голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність або війна в Газі, додали співрозмовники.

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21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

Штаб Трампа вважає порушенням закону передання грошей з передвиборчої кампанії Байдена віцепрезидентці Гарріс, тому подав скаргу до Федеральної виборчої комісії.

25 липня Гарріс на сторінці у X опублікувала перший передвиборчий ролик, заявивши, що офіційно вирішила балотуватися в президенти.

28 липня повідомлялося, що Гарріс зібрала $200 млн за перший тиждень своєї виборчої кампанії.

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