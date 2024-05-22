В ЕС предлагают отменить безвизовый режим для Грузии из-за закона об "иноагентах" – FT

Некоторые из стран-членов ЕС намерены обсудить введение санкций против Грузии из-за закона об "иноагентах"

Протесты в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Ряд европейских стран предлагают рассмотреть введение санкций против Грузии из-за закона об "иноагентах", в частности отменить безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом сообщило британское издание Financial Times, ссылаясь на двух собеседников в ЕС.

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Как отметили собеседники, страны-члены ЕС настаивают на ведении санкций против Грузии из-за дерзкой позиции правительства государства относительно пророссийского закона об "иноагентах".

Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция являются одними из стран, желающих обсудить возможные санкции на встрече европейских министров иностранных дел на следующей неделе, проинформировали официальные лица ЕС.

По их словам, европейские столицы рассматривают "разные меры давления на грузинское правительство". Варианты ограничений для Грузии включают, в частности, отмену безвиза для граждан государства в ЕС и замораживание средств блока.

Официальные лица ЕС добавили, что Грузия все больше подвергается влиянию России.

В апреле 2024 года парламент Грузии повторно вынес на рассмотрение законопроект об "иноагентах" – спустя более года после заморозки этой инициативы на фоне массовых протестов. В Тбилиси снова начались акции против закона.

25 апреля Европарламент призвал ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут закон об "иноагентах".

14 мая грузинские законодатели приняли закон в окончательном (третьем) чтении.

16 мая Financial Times сообщило, что ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в блок, если закон "об иноагентах" вступит в силу.

20 мая Polico писало, что США планируют ввести санкции против грузинских чиновников за продвижение этого закона.

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