В ЄС пропонують скасувати безвізовий режим для Грузії через закон про "іноагентів" – FT

Деякі з країн-членів ЄС мають намір обговорити запровадження санкцій проти Грузії через закон про "іноагентів"

Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Низка європейських країн пропонують розглянути введення санкцій проти Грузії через закон про "іноагентів", зокрема скасувати безвізовий режим з Євросоюзом. Про це повідомило британське видання Financial Times, посилаючись на двох співрозмовників в ЄС.

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Як зазначили співрозмовники, країни-члени ЄС наполягають на веденні санкцій проти Грузії через зухвалу позицію уряду держави щодо проросійського закону про "іноагентів".

Естонія, Нідерланди, Чехія та Швеція є одними з країн, які хочуть обговорити можливі санкції на зустрічі європейських міністрів закордонних справ країн наступного тижня, проінформували офіційні обличчя ЄС.

За їхніми словами, європейські столиці розглядають "різні заходи тиску на грузинський уряд". Варіанти обмежень для Грузії включають, зокрема, скасування безвізу для громадян держави в ЄС та заморожування коштів блоку.

Офіційні особи ЄС додали, що Грузія дедалі більше піддається впливу Росії.

У квітні 2024 року парламент Грузії повторно виніс на розгляд законопроєкт про "іноагентів" – через понад рік після замороження цієї ініціативи на тлі масових протестів. У Тбілісі знову розпочалися акції проти закону.

25 квітня Європарламент закликав ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять закон про "іноагентів".

14 травня грузинські законодавці ухвалили закон в остаточному (третьому) читанні.

16 травня Financial Times повідомило, що ЄС заморозить заявку Грузії на вступ до блоку, якщо закон про "про іноагентів" набуде чинності.

20 травня Polico писало, що США планують запровадити санкції проти грузинських посадовців за просування цього закону.

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