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В ЕС рассказали, почему важны минские соглашения

В ЕС рассказали, почему важны минские соглашения - Фото
Фото: pixabay.com
04.12.2019, 06:28

Улла Хаканен прокомментировала важность минских соглашений и разведение сил

Минские соглашения важны тем, что предполагают привлечение России к процессу разведения войск, которое началось на отдельных участках на Донбассе. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних действий Улла Хаканен во время дискуссии "Неопределенность Донбасса: решение конфликта или сдача интересов?", cообщает Укринформ.

Комментируя позицию Евросоюза по разведению войск, когда подразделения ВСУ выполняют приказы, но продолжаются обстрелы боевиками, причастность к которым РФ не хочет признавать, Хаканен сказала: "Это явление подчеркивает важность минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков. Это пока что единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правильный ответ".

Представитель ЕС также выразила надежду, что нормандский саммит, намеченный на 9 декабря в Париже, принесет определенные положительные изменения.

  • 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.
  • 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4.
  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.

 

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ЕС минские соглашения разведение сил Улла ХаканенЕ
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