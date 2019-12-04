В ЕС рассказали, почему важны минские соглашения

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Минские соглашения важны тем, что предполагают привлечение России к процессу разведения войск, которое началось на отдельных участках на Донбассе. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних действий Улла Хаканен во время дискуссии "Неопределенность Донбасса: решение конфликта или сдача интересов?", cообщает Укринформ.

Комментируя позицию Евросоюза по разведению войск, когда подразделения ВСУ выполняют приказы, но продолжаются обстрелы боевиками, причастность к которым РФ не хочет признавать, Хаканен сказала: "Это явление подчеркивает важность минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков. Это пока что единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правильный ответ".

Представитель ЕС также выразила надежду, что нормандский саммит, намеченный на 9 декабря в Париже, принесет определенные положительные изменения.