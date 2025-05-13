В Генштабе объяснили, не создаст ли опасного прецедента отмена приказа о призыве Насирова
Вопрос о создании прецедента, который может служить основанием для избежания мобилизации и прохождения военной службы в связи с отменой приказа о призыве бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, требует оценочного суждения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в ответ на запрос LIGA.net по поводу рисков после отмены приказа командиром воинской части о мобилизации Насирова.
В ответе на вопрос, может ли отмена приказа создать прецедент, которым захотят воспользоваться недобросовестные украинцы для избежания мобилизации и службы в армии, в Генштабе заявили, что ВСУ действуют на основании и в соответствии с Конституцией, а также другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими их деятельность.
Военные добавили, что руководство ВСУ заинтересовано в развитии добродетельных отношений в военном коллективе, объективности, прозрачности и беспристрастности в принятии управленческих решений как основы формирования патриотизма и доверия к государственным институтам среди населения.
Вопрос о возможном создании прецедента, который может служить основанием для избежания мобилизации в связи с отменой приказа о призыве Насирова, требует оценочного суждения, выходящего за пределы полномочий Генштаба, говорится в ответе.
В связи с отменой приказа на призыв бывшего руководителя ГФС проводится изучение вопросов, связанных с коррупционными рисками, последствиями вероятных изменений во внутренних процедурах и их потенциальным влиянием на мобилизацию, по результатам чего будут разработаны соответствующие меры по минимизации или устранению влияния на процессы принятия решений.
Также в Генштабе напомнили, что согласно приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проводится служебное расследование с целью уточнения причин и условий, способствовавших возможному совершению правонарушения во время призыва Насирова.
- 9 апреля 2025 года в медиа появилась информация о мобилизации Насирова. Однако уже 10 апреля соответствующий приказ был признан противоправным, командир воинской части отменил его, а главком Сырский приказал начать служебное расследование.
- В тот же день ВАКС продлил Насирову меру пресечения в виде подписки о невыезде – по делу о взятке.
- Насиров же утверждал, что он "простой парень из Чернигова" и что "кто-то" якобы хотел, чтобы приказ о его мобилизации отменили.
- 17 апреля САП обвинила Насирова в попытке избежать приговора путем мобилизации.
- 24 апреля Насирова заключили под стражу и увеличили ему залог. 9 мая стало известно, что за него внесли залог в размере 40 млн грн.