У Генштабі пояснили, чи не створить небезпечного прецеденту скасування наказу про призов Насірова
Питання щодо створення прецеденту, який може слугувати підставою для уникнення мобілізації та проходження військової служби у зв’язку зі скасуванням наказу про призов колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, потребує оцінного судження. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит LIGA.net щодо ризиків після скасування наказу командиром військової частини про мобілізацію Насірова.
У відповіді на запитання, чи може скасування наказу створити прецедент, яким захочуть скористатись недобросовісні українці, щоб уникнути мобілізації та служби в армії, у Генштабі заявили, що ЗСУ діють на підставі та згідно з Конституцією, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують їхню діяльність.
Військові додали, що керівництво ЗСУ зацікавлене в розбудові доброчесних відносин у військовому колективі, об’єктивності, прозорості та неупередженості в ухваленні управлінських рішень як основи для формування патріотизму та довіри до державних інституцій серед населення.
Питання щодо можливого створення прецеденту, який може слугувати підставою для уникнення мобілізації у зв’язку зі скасуванням наказу про призов Насірова, потребує оцінного судження, що виходить за межі повноважень Генштабу, йдеться у відповіді.
У зв’язку зі скасуванням наказу на призов колишнього очільника ДФС проводиться вивчення питань, пов’язаних з корупційними ризиками, наслідками ймовірних змін у внутрішніх процедурах та їх потенційний вплив на мобілізацію, за результатами чого будуть розроблені відповідні заходи щодо мінімізації чи усунення впливу на процеси ухвалення рішень.
Також у Генштабі нагадали, що відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проводиться службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли можливому вчиненню правопорушення під час призову Насірова.
- 9 квітня 2025 року у медіа з'явилася інформація про мобілізацію Насірова. Однак вже 10 квітня відповідний наказ було визнано протиправним, командир військової частини скасував його, а головком Сирський наказав розпочати службове розслідування.
- Того самого дня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд – у справі про хабар.
- Натомість Насіров стверджував, що він "простий хлопець з Чернігова" і що "хтось" нібито хотів, щоб наказ про його мобілізацію скасували.
- 17 квітня САП звинуватила Насірова у спробі уникнути вироку шляхом мобілізації.
- 24 квітня Насірова взяли під варту та збільшили йому заставу. А 9 травня стало відомо, що за нього внесли заставу у розмірі 40 млн грн.