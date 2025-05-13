У Генштабі пояснили, чи не створить небезпечного прецеденту скасування наказу про призов Насірова

У Генштабі вивчають можливі корупційні ризики у зв’язку зі скасуванням наказу на призов колишнього очільника ДФС

Роман Насіров (Фото: Facebook-акаунт ексглави ДФС)

Питання щодо створення прецеденту, який може слугувати підставою для уникнення мобілізації та проходження військової служби у зв’язку зі скасуванням наказу про призов колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, потребує оцінного судження. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит LIGA.net щодо ризиків після скасування наказу командиром військової частини про мобілізацію Насірова.

У відповіді на запитання, чи може скасування наказу створити прецедент, яким захочуть скористатись недобросовісні українці, щоб уникнути мобілізації та служби в армії, у Генштабі заявили, що ЗСУ діють на підставі та згідно з Конституцією, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують їхню діяльність.

Військові додали, що керівництво ЗСУ зацікавлене в розбудові доброчесних відносин у військовому колективі, об’єктивності, прозорості та неупередженості в ухваленні управлінських рішень як основи для формування патріотизму та довіри до державних інституцій серед населення.

Питання щодо можливого створення прецеденту, який може слугувати підставою для уникнення мобілізації у зв’язку зі скасуванням наказу про призов Насірова, потребує оцінного судження, що виходить за межі повноважень Генштабу, йдеться у відповіді.

У зв’язку зі скасуванням наказу на призов колишнього очільника ДФС проводиться вивчення питань, пов’язаних з корупційними ризиками, наслідками ймовірних змін у внутрішніх процедурах та їх потенційний вплив на мобілізацію, за результатами чого будуть розроблені відповідні заходи щодо мінімізації чи усунення впливу на процеси ухвалення рішень.

Також у Генштабі нагадали, що відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проводиться службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли можливому вчиненню правопорушення під час призову Насірова.