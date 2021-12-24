В Германии анонсировали переговоры с Россией об Украине

Высокопоставленные представители правительств Германии и России заявили о намерении встретиться в начале января для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает dpa со ссылкой на представителей правительства Германии.

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Встречу в телефонном разговоре сегодня обсудили советник по внешней политике канцлера Германии Йенс Плетнер и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В ходе беседы Плетнер повторил призывы Германии к деэскалации напряженности вдоль украинско-российской границы и подчеркнул необходимость возобновления переговоров в нормандском формате.

21 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину о срочной необходимости деэскалации напряженности у границ Украины, которая вызвана усилением в этом регионе российского военного присутствия.

23 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что, несмотря на приоритет у нормандского формата, официальный Берлин готов вести переговоры с Москвой о деэскалации вокруг Украины в любом формате.

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Вадим Ребрина

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