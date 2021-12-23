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Переговоры Запад–Россия. Германия готова к любому формату, ЕС настаивает на праве голоса

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 09:14
Переговоры Запад–Россия. Германия готова к любому формату, ЕС настаивает на праве голоса - Фото
Штеффен Гебештрайт (фото — EPA)

Несмотря на приоритет у нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ), официальный Берлин готов вести переговоры с Москвой о деэскалации вокруг Украины в любом формате. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, пишет Deutsche Welle.

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"В принципе, мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам", – отметил он. Чиновник уточнил, что никакой из возможных способов диалога не должен быть отвергнут.

Также вчера глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин должен прилагать усилия "до последнего миллиметра", чтобы установить диалог с Кремлем. Она считает, что нужно разговаривать, даже если Москва выдвигает заранее невыполнимые требования.

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В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС настаивает на праве голоса на возможных переговорах США и НАТО с Россией по вопросам безопасности в Европе.

СПРАВКА. Разведки Запада и Украины считают, что РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь/февраль. Запад грозит ей жесткими санкциями за это, в том числе блокировкой газопровода СП-2. РФ передала США и НАТО требования (в том числе отказ от расширения Альянса и сотрудничества с Украиной). В НАТО заявили, что не пойдут на это. РФ угрожает "военными шагами". США в ответ на ультиматум составят и свой список.
  • 21 декабря 2021 года канцлер ФРГ Шольц заявил президенту РФ Путину о необходимости срочной деэскалации у границ Украины.

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Евгений Пилипенко
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