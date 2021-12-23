Переговоры Запад–Россия. Германия готова к любому формату, ЕС настаивает на праве голоса

Несмотря на приоритет у нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ), официальный Берлин готов вести переговоры с Москвой о деэскалации вокруг Украины в любом формате. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, пишет Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В принципе, мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам", – отметил он. Чиновник уточнил, что никакой из возможных способов диалога не должен быть отвергнут.

Также вчера глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин должен прилагать усилия "до последнего миллиметра", чтобы установить диалог с Кремлем. Она считает, что нужно разговаривать, даже если Москва выдвигает заранее невыполнимые требования.

Читайте также: Белый дом ответил на обвинения и угрозы президента России

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС настаивает на праве голоса на возможных переговорах США и НАТО с Россией по вопросам безопасности в Европе.

21 декабря 2021 года канцлер ФРГ Шольц заявил президенту РФ Путину о необходимости срочной деэскалации у границ Украины.

Читайте также: Конгрессмен о вторжении РФ в Украину: У Путина будут проблемы даже с покупкой газировки

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.