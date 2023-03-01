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В Германии хотят записывать телефонные разговоры Шольца и Путина. Ранее этого не делали

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 11:27
В Германии хотят записывать телефонные разговоры Шольца и Путина. Ранее этого не делали - Фото
Олаф Шольц и Владимир Путин в Кремле (Фото: EPA)

В Германии хотят начать записывать телефонные разговоры канцлера Олафа Шольца и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил глава Федерального архива ФРГ Михаэль Хольманн, передает Deutsche Welle.

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По его словам, переговоры Шольца и Путина не записываются, однако данную практику стоило бы изменить.

DW отмечает, что некоторые оппозиционные политики Германии предполагали, что Шольц медлил с поставками вооружений Украине из-за угроз диктатора.

Сам канцлер подобные слухи отрицал. 

Ранее сообщалось, что Шольц собрался снова звонить Путину, хоть и понимает, что шансов на успех мало. Помимо Шольца, сторонником продолжения общения с Путиным является французский лидер Эмманюэль Макрон. После Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что хочет поражения России в войне, но не ее полного разгрома.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война владимир путин военная помощь переговоры с россией олаф шольц
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