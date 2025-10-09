В Грузии во время акций протестов задержали 36 человек, количество может еще увеличиться

Акции протесты в Грузии начались 4 октября, после результатов выборов в органы местной власти

Протесты в Грузии (Фото: EPA)

В Грузии количество задержанных за участие в протестах во время выборов возросло до 36 человек. Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

Издание отмечает, что в ближайшее время это количество еще увеличится.

"Сотрудники правоохранительных органов продолжают соответствующие следственные действия с целью установления остальных ответственных лиц и привлечения их к уголовной ответственности", – заявили в МВД Грузии.

Акции протеста, которые грузинские власти расценивают как попытку госпереворота, полиция расследует по четырем статьям – призывы к свержению власти, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участие в групповом насилии, уничтожение чужого имущества.

Отмечается, что пяти основным организаторам акции инкриминируют призывы к свержению власти и организацию силовых действий. Им грозит до девяти лет лишения свободы.