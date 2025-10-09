В Грузии во время акций протестов задержали 36 человек, количество может еще увеличиться
В Грузии количество задержанных за участие в протестах во время выборов возросло до 36 человек. Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.
Издание отмечает, что в ближайшее время это количество еще увеличится.
"Сотрудники правоохранительных органов продолжают соответствующие следственные действия с целью установления остальных ответственных лиц и привлечения их к уголовной ответственности", – заявили в МВД Грузии.
Акции протеста, которые грузинские власти расценивают как попытку госпереворота, полиция расследует по четырем статьям – призывы к свержению власти, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участие в групповом насилии, уничтожение чужого имущества.
Отмечается, что пяти основным организаторам акции инкриминируют призывы к свержению власти и организацию силовых действий. Им грозит до девяти лет лишения свободы.
- 4 октября 2025 года состоялись выборы в органы местной власти, на которых ЦИК объявила победительницей правящую "Грузинскую мечту". Это спровоцировало новую волну митингов.
- Премьер Грузии обвинил участники акции в попытке госпереворота, при этом полиция применила силу против митингующих.
- 5 октября МВД Грузии заявило о задержании пятерых организаторов акции протеста.
