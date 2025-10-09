У Грузії під час акцій протестів затримали 36 людей, кількість може ще збільшитися

Акції протестів в Грузії розпочалися 4 жовтня, після результатів виборів до органів місцевої влади

Протести в Грузії (Фото: EPA)

У Грузії кількість затриманих за участь у протестах під час виборів зросла до 36 людей. Про це повідомляє NewsGeorgia з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Видання зазначає, що найближчим часом ця кількість ще збільшиться.

"Співробітники правоохоронних органів продовжують відповідні слідчі дії з метою встановлення решти відповідальних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності", – заявили у МВС Грузії.

Акції протесту, які грузинська влада розцінює як спробу держперевороту, поліція розслідує за чотирма статтями – заклики до повалення влади, блокування чи захоплення об'єктів особливого значення, керівництво чи участь у груповому насильстві, знищення чужого майна.

Зазначається, що п’ятьом основним організаторам акції інкримінують заклики до повалення влади й організацію силових дій. Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі.