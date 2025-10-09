У Грузії під час акцій протестів затримали 36 людей, кількість може ще збільшитися
У Грузії кількість затриманих за участь у протестах під час виборів зросла до 36 людей. Про це повідомляє NewsGeorgia з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії.
Видання зазначає, що найближчим часом ця кількість ще збільшиться.
"Співробітники правоохоронних органів продовжують відповідні слідчі дії з метою встановлення решти відповідальних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності", – заявили у МВС Грузії.
Акції протесту, які грузинська влада розцінює як спробу держперевороту, поліція розслідує за чотирма статтями – заклики до повалення влади, блокування чи захоплення об'єктів особливого значення, керівництво чи участь у груповому насильстві, знищення чужого майна.
Зазначається, що п’ятьом основним організаторам акції інкримінують заклики до повалення влади й організацію силових дій. Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі.
- 4 жовтня 2025 року відбулися вибори до органів місцевої влади, на яких ЦВК оголосила переможницею керівну "Грузинську мрію". Це спровокувало нову хвилю мітингів.
- Прем'єр Грузії звинуватив учасників акції у спробі держперевороту, водночас поліція застосувала силу проти мітингувальників.
- 5 жовтня МВС Грузії заявило про затримання пʼятьох організаторів акції протесту.
