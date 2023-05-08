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У Буданова рассказали, из-за чего происходит "бавовна" на объектах оккупантов в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 10:14
У Буданова рассказали, из-за чего происходит
Андрей Юсов (Скриншот)

Взрывы во временно оккупированном Крыму произошли и продолжают происходить из-за якобы "несоблюдения правил противопожарной безопасности" на военных объектах оккупантов. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

"В основном речь идет об инцидентах или о проблемах с соблюдением правил противопожарной безопасности на объектах прежде всего военных, а также на тех объектах, которые обеспечивают деятельность оккупационной армии и флота", – сказал он, приведя в пример пожар, вспыхнувший на нефтебазе в Севастополе 29 апреля.

Юсов напомнил, что Крым остается украинской территорией, и цели в виде оккупантов, их военных объектов и объектов, обслуживающих военную инфраструктуру, законны для украинских Сил обороны.

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Мілана Головань
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