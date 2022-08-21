В Харькове раздались взрывы. Мэр сообщил о трех "прилетах"
21.08.2022, 21:35
Фото: ГСЧС
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Российская армия вечером 21 августа обстреляла ракетами Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил, что было по меньшей мере три "прилета".
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"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно – три "прилета". Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", — говорится в Telegram Терехова.
Киевский район – это северо-восточная часть города.
Харьков почти каждый день обстреливают ракетами из России. Как правило, обстрелы происходят ночью, но этой ночью их не было – стреляли только по пригороду.
ОБНОВЛЕНО в 21:59. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела пострадал один человек. Россияне попали в частное домовладение.
"Пожара нет", – сообщил он.
- С вечера 22 августа в Харькове вводится удлиненный комендантский час в связи с приближающимся Днем Независимости. Президент Владимир Зеленский предупредил, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-нибудь особенно жестокое.
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