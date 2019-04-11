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11.04.2019, 13:07

В харьковской Нацполиции разоблачен завербованный РФ шпион - СБУ

В харьковской Нацполиции разоблачен завербованный РФ шпион - СБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Для связи и передачи данных шпион использовал шифровальный софт и личные встречи с куратором в Белгородской области РФ

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В Харьковской области задержан полицейский, который по поручению российской разведки собрал данные более чем по 500 людям. Об этом сегодня на брифинге рассказал представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По его словам, задержан сотрудник Главного управления областной Нацполиции, которого "на основе лояльного отношения к политике Кремля" завербовал в Белгороде сотрудник ГУ Генштаба ВС РФ. Агент неоднократно ездил на временно оккупированные территории Донбасса в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и создавал агентурные сети из числа граждан Украины.

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"Украинский полицейский использовал свое служебное положение для сбора и передачи российской стороне информации с ограниченным доступом, которая циркулировала в МВД и Нацполиции, а также по дислокации и мобилизационной готовности военных формирований и подразделений силовых структур в Харьковской области", - рассказал Настюк.

При обыске в компьютере подозреваемого обнаружена информация с грифом "секретно" и "для служебного пользования" о составе сил, которые привлекаются к теробороне, об укомплектовании частей службы охраны порядка и безопасности мобресурсов.

"Доступ к таким документам имеет очень ограниченный круг лиц", - отметил он.

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Также полицейский собирал данные о "патриотически настроенных активистах" области: "Примечательно, что эта подборка материалов имеет довольно красноречивое название - "Нацисты и их пособники в городе Харьков".

В подборку вошли данные, адреса проживания, адреса почтовых ящиков по более чем 500 людям - участникам общественно-политических объединений, волонтерских движений, добровольцам Нацгвардии, участникам АТО.

Также у него были изъяты антиукраинские материалы с пропагандой "Харьковской народной республики".

Полицейский задержан, ему предъявлено подозрение по ч.1. ст. 111 УК (государственная измена). Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

5 марта 2019 года контрразведка СБУ задержала замдиректора одного из департаментов Харьковской мэрии, заявив, что тот является агентом ФСБ. Чиновнику объявлено подозрение в госизмене, он арестован на два месяца.

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Теги: агрессия России, сбу, агент, шпионаж, контрразведка, предательство
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