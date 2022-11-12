В Херсоне вводится комендантский час и ограничения на въезд и выезд из города
12.11.2022, 18:38
Скриншот с видео
В Херсоне вводится комендантский час с 17:00 12 ноября до 08:00 13 ноября. Въезд и выезд из города будут ограничены. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По его словам, это делается для обеспечения мер по разминированию.
Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что глава ОВА Янушевич, Нацполиция и СБУ уже работают в городе и области.
- 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.
- Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.
- Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты обстреливают с левого берега Днепра только что освобожденные населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.
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