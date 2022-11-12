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В Херсоне вводится комендантский час и ограничения на въезд и выезд из города

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 18:38
В Херсоне вводится комендантский час и ограничения на въезд и выезд из города - Фото
Скриншот с видео

В Херсоне вводится комендантский час с 17:00 12 ноября до 08:00 13 ноября. Въезд и выезд из города будут ограничены. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, это делается для обеспечения мер по разминированию.

Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что глава ОВА Янушевич, Нацполиция и СБУ уже работают в городе и области.

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Вадим Ребрина
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Херсон комендантский час ярослав янушевич
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