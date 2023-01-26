В Киеве раздались взрывы — россияне наносят ракетные удары, Кличко призвал быть в укрытии

В Киеве раздался ряд взрывов — российские оккупанты наносят ракетные удары по столице. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, в городе раздался громкий взрыв.

Жителей призвали не выкладывать последствия работы противовоздушной обороны и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

О возможных разрушениях и пострадавших пока неизвестно.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ожидается приблизительно 30 ракет Х-101 и Х-555, РФ подняла около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

С начала атаки ПВО уже сбила более 15 ракет на подлете к столице, заявлял начальник военной администрации Сергей Попко.

более 20/12 и Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58 38/25 ракет.

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Дмитро Гриниченко

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