В Киеве раздались взрывы — россияне наносят ракетные удары, Кличко призвал быть в укрытии
В Киеве раздался ряд взрывов — российские оккупанты наносят ракетные удары по столице. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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По его словам, в городе раздался громкий взрыв.
Жителей призвали не выкладывать последствия работы противовоздушной обороны и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
О возможных разрушениях и пострадавших пока неизвестно.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ожидается приблизительно 30 ракет Х-101 и Х-555, РФ подняла около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
С начала атаки ПВО уже сбила более 15 ракет на подлете к столице, заявлял начальник военной администрации Сергей Попко.
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