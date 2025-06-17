В Киеве во время массированного обстрела России повреждены здания и сооружения КПИ – фото

В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину, основной удар этой ночью был нацелен на Киев

КПИ (Фото: (facebook.com/kpiofficial)

Во время массированного обстрела Россией Киева в ночь на 17 июня были повреждены здания и сооружения Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Об этом сообщила пресс-служба вуза на Facebook-странице.

Во время атаки повреждения получили здания и сооружения КПИ имени Игоря Сикорского, в частности, историческое здание учебного корпуса №4, закладки фундаментов которого 1 июня 1898 года положили начало строительству университета.

Повреждены здания и сооружения КПИ (facebook.com/kpiofficial)

Повреждены здания и сооружения КПИ (facebook.com/kpiofficial)

Повреждены здания и сооружения КПИ (facebook.com/kpiofficial)

Всего в ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Конкретно против столицы и окрестностей оккупанты применили 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.

В Киеве известно о 14 погибших и около 114 пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку – ракета прошла от верхних этажей до подвального помещения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину 17 июня. Он отметил, что "такие атаки являются терроризмом" и "Путин хочет войны и дальше".