У Києві під час масованого обстрілу Росії пошкоджено будівлі та споруди КПІ – фото

У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну, основний удар цієї ночі був націлений на Київ

КПІ (Фото: (facebook.com/kpiofficial)

Під час масованого обстрілу Росією Києва у ніч проти 17 червня було пошкоджено будівлі та споруди Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Про це повідомила пресслужба вишу на Facebook-сторінці.

Під час атаки пошкоджень зазнали будівлі й споруди КПІ імені Ігоря Сікорського, зокрема, історична будівля навчального корпусу №4, закладини фундаментів якої 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету.

Пошкоджено будівлі та споруди КПІ (facebook.com/kpiofficial)

Пошкоджено будівлі та споруди КПІ (facebook.com/kpiofficial)

Пошкоджено будівлі та споруди КПІ (facebook.com/kpiofficial)

Загалом у ніч проти 17 червня Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Конкретно проти столиці й околиць окупанти застосували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

У Києві відомо про 14 загиблих і близько 114 постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку – ракета пройшла від верхніх поверхів до підвального приміщення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Україну 17 червня. Він зазначив, що "такі атаки є тероризмом" і "Путін хоче війни й надалі".