В Киевской области обломки ракеты упали на предприятие. Был пожар — фото с места событий

В Киевской области обломки сбитой российской ракеты упали на торговое предприятие, начался пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели заявляют, что сбитая ракета упала на торговое предприятие в регионе.

Начался пожар, который оперативно ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее военная администрация Киева сообщила о ракетной атаке россиян под утром 6 сентября, все ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны.

30 августа 2023 года Россия атаковала Дарницкий и Шевченковские районы Киева, погибли два человека.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и в ходе налета дронов (по данным МИД/ГНСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

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