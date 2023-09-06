В Киевской области обломки ракеты упали на предприятие. Был пожар — фото с места событий
06.09.2023, 07:41
Последствия падения обломков в Киевской области (Фото: ГСЧС)
В Киевской области обломки сбитой российской ракеты упали на торговое предприятие, начался пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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Спасатели заявляют, что сбитая ракета упала на торговое предприятие в регионе.
Начался пожар, который оперативно ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее военная администрация Киева сообщила о ракетной атаке россиян под утром 6 сентября, все ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны.
- 30 августа 2023 года Россия атаковала Дарницкий и Шевченковские районы Киева, погибли два человека.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и в ходе налета дронов (по данным МИД/ГНСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
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