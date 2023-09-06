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На Київщині уламки ракети впали на підприємство. Була пожежа — фото з місця подій від ДСНС

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 07:41
На Київщині уламки ракети впали на підприємство. Була пожежа — фото з місця подій від ДСНС - Фото
Наслідки падіння уламків у Київській області (Фото: ДСНС)

На Київщині уламки збитої російської ракети впали на торгове підприємство, почалася пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники заявляють, що збита ракета впала на торгове підприємство у регіоні.

Почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила про ракетну атаку росіян під ранок 6 вересня, всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони.

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Дмитро Гриниченко
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