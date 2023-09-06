На Київщині уламки ракети впали на підприємство. Була пожежа — фото з місця подій від ДСНС

На Київщині уламки збитої російської ракети впали на торгове підприємство, почалася пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники заявляють, що збита ракета впала на торгове підприємство у регіоні.

Почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила про ракетну атаку росіян під ранок 6 вересня, всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони.

30 серпня 2023 року Росія атакувала Дарницький та Шевченківські райони Києва, загинули дві особи.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

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