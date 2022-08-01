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В Китае опасаются, что Пелоси может приземлиться на Тайване под "экстренными предлогами"

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 09:57
В Китае опасаются, что Пелоси может приземлиться на Тайване под
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

В Китае опасаются, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может все же попробовать приземлиться на Тайване, используя для этого "экстренные предлоги". Мнения китайских экспертов приводит государственное издание Global Times, которое контролируется компартией КНР.

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В КНР допускают возможность "попытки нанести неожиданный визит" Пелоси на Тайвань во время ее поездки в Азию, отмечая, что независимо от происходящего, "Китай будет находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы быть полностью готовым к военному конфликту". 

Китайцы считают, что Пелоси хочет "совершить рискованный и опасный шаг", пытаясь приземлиться на Тайване под предлогом неисправности самолета или дозаправки. 

Аналитики заявили, что если у самолета Пелоси действительно возникнут проблемы, то армия Китая может обеспечить защиту воздушного судна и позволить ему приземлиться на территории КНР.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

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Дмитрий Гриниченко
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Китай США тайвань нэнси пелоси
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