"В Конституции Украины – другие цели". У Путина отреагировали на слова Пристайко о НАТО

Заявление посла в Великобритании Вадима Пристайко о якобы возможности рассмотрения Украиной отказа от курса в НАТО нельзя интерпретировать как свершившийся факт, ведь в ее Конституции закреплены другие цели. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков, спикер администрации президента России Владимира Путина, передает российский Интерфакс.

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Он считает, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО "способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности".

Однако Песков обратил внимание, что украинские власти попросили Пристайко разъяснить его слова. Поэтому вряд ли заявление посла можно воспринимать "как некий свершившийся факт", сказал спикер Кремля.

"Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны (Украины, – ред.)", – подытожил Песков.

СПРАВКА. Стратегический курс Украины на членство в НАТО и Евросоюз закреплен в трех статьях Конституции.

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Марк Сировой

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