"В Конституции Украины – другие цели". У Путина отреагировали на слова Пристайко о НАТО
Заявление посла в Великобритании Вадима Пристайко о якобы возможности рассмотрения Украиной отказа от курса в НАТО нельзя интерпретировать как свершившийся факт, ведь в ее Конституции закреплены другие цели. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков, спикер администрации президента России Владимира Путина, передает российский Интерфакс.
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Он считает, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО "способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности".
Однако Песков обратил внимание, что украинские власти попросили Пристайко разъяснить его слова. Поэтому вряд ли заявление посла можно воспринимать "как некий свершившийся факт", сказал спикер Кремля.
"Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны (Украины, – ред.)", – подытожил Песков.
- Россия стянула войска к границам Украины и требует, чтобы НАТО закрыло перед ней двери к членству.
- 14 февраля Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть вопрос отказа от членства в НАТО, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.
- В МИД заявили, что его слова были "вырваны из контекста". Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что курс в НАТО остается безусловным приоритетом.
- Позже посольство в Лондоне заявило, что курс в НАТО остается неизменным. Свои слова объяснил и сам Пристайко.
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