В Крыму из-за обвала моста на трассе Джанкой-Маслово остановили ж/д перевозки – видео

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Во временно оккупированном Крыму в Джанкойском районе 13 ноября обрушился автомобильный мост, перевозка груза по железной дороге, в том числе военного характера, остановлена. Об этом сообщают российские прокремлевские пропагандисты.

Обрушился мост на автодороге Джанкой-Маслово – якобы не выдержал фуру.

По данным российских пропагандистов, сообщение по этому участку между оккупированным Джанкойским районом в Крыму и материковой частью Украины на юге — до сих пор не восстановлено. Также приостановлено движение на отрезке дороги Соленое Озеро – Джанкой.

В июне 2024 года представитель ВМС ВСУ Плетенчук заявил, что уничтожение Крымского моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", потому что для военной логистики России он почти не используется — повлияло поражение от СБУ и ВМС.

15 июля Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота.