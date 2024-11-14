В Крыму из-за обвала моста на трассе Джанкой-Маслово остановили ж/д перевозки – видео
Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Во временно оккупированном Крыму в Джанкойском районе 13 ноября обрушился автомобильный мост, перевозка груза по железной дороге, в том числе военного характера, остановлена. Об этом сообщают российские прокремлевские пропагандисты.

Обрушился мост на автодороге Джанкой-Маслово – якобы не выдержал фуру.

По данным российских пропагандистов, сообщение по этому участку между оккупированным Джанкойским районом в Крыму и материковой частью Украины на юге — до сих пор не восстановлено. Также приостановлено движение на отрезке дороги Соленое Озеро – Джанкой.

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