У Криму через обвал мосту на трасі Джанкой-Маслове зупинили перевезення залізницею – відео
Фото: Ресурс пропагандистів РФ

У тимчасово окупованому Криму в Джанкойському районі 13 листопада обвалився автомобільний міст, перевезення вантажу залізницею, зокрема військового характеру, зупинено. Про це повідомляють російські прокремлівські пропагандисти.

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Зазначається, що обвалився міст на автодорозі Джанкой-Маслове – нібито не витримав фуру.

За даними російських пропагандистів, сполучення через цей відрізок між окупованим Джанкойським районом у Криму та материковою частиною України на півдні — досі не відновлено. Також припинено рух на відрізку дороги Солоне Озеро — Джанкой.

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