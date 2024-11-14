У Криму через обвал мосту на трасі Джанкой-Маслове зупинили перевезення залізницею – відео

Зазначається, що обвалився міст на автодорозі Джанкой-Маслове – нібито не витримав вантажівку

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

У тимчасово окупованому Криму в Джанкойському районі 13 листопада обвалився автомобільний міст, перевезення вантажу залізницею, зокрема військового характеру, зупинено. Про це повідомляють російські прокремлівські пропагандисти.

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Зазначається, що обвалився міст на автодорозі Джанкой-Маслове – нібито не витримав фуру.

За даними російських пропагандистів, сполучення через цей відрізок між окупованим Джанкойським районом у Криму та материковою частиною України на півдні — досі не відновлено. Також припинено рух на відрізку дороги Солоне Озеро — Джанкой.

У червні 2024 року речник ВМС ЗСУ Плетенчук заявив, що знищення Кримського мосту зараз дало б "уже не той ефект", тому що для військової логістики Росії він майже не використовується — вплинуло ураження від СБУ та ВМС.

15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту.