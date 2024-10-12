В Курской области продолжаются тяжелые бои, но ситуация постоянно меняется, говорят в ЦПД

Бои в Курской области динамичны, ситуация на поле боя постоянно меняется то в пользу ВСУ, то в пользу врага

ВСУ (Фото: Генштаб)

Ситуация на поле боя в Курской области России изменчива, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко. По его словам, враг возобновил попытки штурмов.

"На Курщине продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм", – говорит Коваленко.

Он отметил, что боевые действия на Курщине носят очень динамичный характер, а из-за лесистой местности украинские воины могут совершать только характерные маневры. Идут тяжелые бои, ситуация постоянно меняется, но россиянам удается не все задуманное, говорит Коваленко. Поэтому российская сторона, по его словам, пытается замалчивать ситуацию в Курской области.

Руководитель ЦПИ призвал не фиксироваться на определенных выводах и не воспринимать их как окончательные.