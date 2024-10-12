В Курській области тривають важкі бої, але ситуація постійно змінюється, кажуть в ЦПД

Бої в Курській області динамічні, ситуація на полі бою постійно змінюється то на користь ЗСУ, то на користь ворога

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Ситуація на полі бою в Курській області Росії мінлива, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко. За його словами, ворог відновив спроби штурмів.

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"На Курщині тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм", – каже Коваленко.

Він зазначив, що бойові дії на Курщині мають дуже динамічний характер, а через лісисту місцевість українські воїни можуть здійснювати лише характерні маневри. Тривають важкі бої, ситуація постійно змінюється, але росіянам вдається не все задумане, каже Коваленко. Через це російська сторона, за його словами, намагається замовчувати ситуацію в Курській області.

Керівник ЦПД закликав не фіксуватися на певних висновках і не сприймати їх як остаточні.