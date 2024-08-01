В МИД Литвы заявили: F-16 уже в Украине

В Литве подчеркнули – это еще одна невозможная вещь, которая оказалась вполне возможной

F-16 (Фото: EPA/Bo Amstrup)

Украина уже получила истребителей F-16 в рамках международной помощи союзникам. Это подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – написал он.

31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. Это первый инсайт о появлении долгожданных многоцелевых истребителей в украинском небе.

Также в соцсетях ходят фото и видео якобы с этими самолетами в Украине. Установить подлинность этих кадров пока невозможно.

Украина официально не подтверждала получение F-16.

Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал обратиться к украинцам относительно сообщений о прибытии F-16. Чиновник отметил: США сказали, что F-16 будут введены в эксплуатацию до конца лета – и у государства "нет оснований сомневаться в этом".

Читайте также: The Telegraph: F-16 пока использовались как ПВО – в Воздушных силах не отрицают

10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.

В тот же день Норвегия объявила, что передаст ВСУ шесть истребителей F-16.

30 июля газета WSJ писала, что США согласились вооружить F-16 , которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием.

Читайте также: Украина получила первые F-16. Напоминаем возможности истребителя