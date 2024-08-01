В МИД Литвы заявили: F-16 уже в Украине
Украина уже получила истребителей F-16 в рамках международной помощи союзникам. Это подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
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"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – написал он.
31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. Это первый инсайт о появлении долгожданных многоцелевых истребителей в украинском небе.
Также в соцсетях ходят фото и видео якобы с этими самолетами в Украине. Установить подлинность этих кадров пока невозможно.
Украина официально не подтверждала получение F-16.
Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал обратиться к украинцам относительно сообщений о прибытии F-16. Чиновник отметил:
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- 10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.
- В тот же день Норвегия объявила, что передаст ВСУ шесть истребителей F-16.
- 30 июля газета WSJ писала, что США согласились вооружить F-16 , которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием.
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