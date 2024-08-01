У МЗС Литви заявили: F-16 вже в Україні
Україна вже отримала винищувачів F-16 в рамках міжнародної допомоги від союзників. Це підтвердив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", —написав він.
31 липня Bloomberg повідомило, що Україна отримала від союзників першу партію літаків F-16. Це – перший інсайт про появу довгоочікуваних багатоцільових винищувачів в українському небі.
Також у соцмережах ширяться фото та відео нібито з цими літаками в Україні. Встановити автентичність цих кадрів поки що неможливо.
Україна наразі офіційно не підтверджувала отримання F-16.
Натомість радник Білого дому Джон Кірбі порадив звернутися до українців щодо повідомлень про прибуття F-16. Посадовець зауважив:
Читайте також: The Telegraph: F-16 поки що використовувалися як ППО – у Повітряних силах не заперечують
- 10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.
- Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.
- 30 липня газета WSJ писала, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю.
Читайте також: Україна отримала перші F-16. Нагадуємо можливості винищувача