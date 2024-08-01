У МЗС Литви заявили: F-16 вже в Україні

У Литві наголосили – це ще одна неможлива річ, яка виявилася цілком можливою

F-16 (Фото: EPA/Bo Amstrup)

Україна вже отримала винищувачів F-16 в рамках міжнародної допомоги від союзників. Це підтвердив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", —написав він.

31 липня Bloomberg повідомило, що Україна отримала від союзників першу партію літаків F-16. Це – перший інсайт про появу довгоочікуваних багатоцільових винищувачів в українському небі.

Також у соцмережах ширяться фото та відео нібито з цими літаками в Україні. Встановити автентичність цих кадрів поки що неможливо.

Україна наразі офіційно не підтверджувала отримання F-16.

Натомість радник Білого дому Джон Кірбі порадив звернутися до українців щодо повідомлень про прибуття F-16. Посадовець зауважив: США сказали, що F-16 будуть введені в експлуатацію до кінця літа, – і у держави "немає підстав сумніватися у цьому".

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10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.

Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.

30 липня газета WSJ писала, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю.

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