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В МИД назвали ноту Беларуси из-за киевских акций протеста безосновательной

26.11.2020, 14:21
В МИД назвали ноту Беларуси из-за киевских акций протеста безосновательной - Фото
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Реакция Беларуси – чрезмерно эмоциональная и безосновательная. Так в пресс-службе МИД прокомментировали ноту из-за акций протеста у беларуского посольства в Киеве, врученную послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму, сообщает Укринформ.

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В МИД приняли к сведению вручение ноты, но подчеркнули, что свобода собраний для Украины имеет фундаментальное значение, и никаких оснований для ограничения права на мирный протест в данной ситуации нет.

В МИД подчеркнули, что Украина придерживается положений Венской конвенции и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

В министерстве ожидают, что Беларусь также будет придерживаться международных обязательств и не допустит нарушений, подобных безосновательному обыску автомобиля посла Украины в Беларуси.

  • 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.
  • Глава МИД Кулеба в конце октября сказал, что с оппозицией Беларуси Украина будет говорить, когда там определятся с позицией по Крыму.
  • 30 октября он добавил, что с 5 ноября Украина официально будет называть Лукашенко "просто Александром Лукашенко", то есть без должности/статуса.
  • 15 ноября в Минске силовики разогнали акцию памяти убитого активиста и разрушили его мемориал.
  • 20 ноября Лукашенко снова заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве. Глава МИД Кулеба ответил мемом.
Денис Юдин
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