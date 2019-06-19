Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 16:48

В Минске проходят переговоры по Донбассу

В Минске проходят переговоры по Донбассу - Фото
Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Неизвестно, планируется ли обсуждение вопросов о снятии "экономической блокады" и ответном огне, о которых ранее заявлял Кучма

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом он сказал на встрече с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии", сообщает пресс-служба АП.

"Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран - участниц нормандского формата.

На данный момент неизвестно, планируется ли обсуждение в Минске вопросов о снятии "экономической блокады" и ответном огне, о которых ранее заявлял представитель Украины в трехсторонней группе Леонид Кучма.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и снять "экономическую блокаду" с оккупированных районов Донбасса. 

6 июня Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

Несмотря на это, 10 июня возле АП прошла акция "Зупини капітуляцію".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, минск, леонид кучма, блокада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 