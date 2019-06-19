В Минске проходят переговоры по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом он сказал на встрече с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии", сообщает пресс-служба АП.

"Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран - участниц нормандского формата.

На данный момент неизвестно, планируется ли обсуждение в Минске вопросов о снятии "экономической блокады" и ответном огне, о которых ранее заявлял представитель Украины в трехсторонней группе Леонид Кучма.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и снять "экономическую блокаду" с оккупированных районов Донбасса.

6 июня Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

Несмотря на это, 10 июня возле АП прошла акция "Зупини капітуляцію".