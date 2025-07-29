В Молдове созывают Совет безопасности из-за иностранного вмешательства в выборы

Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду 30 июля проведет заседание Высшего совета безопасности страны. Причиной обсуждений станет иностранное вмешательство в выборы, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что Совет безопасности обсудит борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс.

Также сообщается, что после заседания Санду проведет пресс-конференцию.

В июне премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что Кремль планирует вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября.

"Это огромные усилия по подрыву молдовской демократии. Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровье", – заявил Речан.

Он отметил, что попытки вмешательства заключаются в интернет-пропаганде и незаконных денежных переводах как партиям, так и избирателям. По словам премьера, в 2024 году Россия потратила на эту кампанию сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы.