В Молдове созывают Совет безопасности из-за иностранного вмешательства в выборы
Президент Молдовы Майя Санду 30 июля проведет заседание Высшего совета безопасности страны. Причиной обсуждений станет иностранное вмешательство в выборы, сообщает NewsMaker.
Отмечается, что Совет безопасности обсудит борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс.
Также сообщается, что после заседания Санду проведет пресс-конференцию.
В июне премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что Кремль планирует вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября.
"Это огромные усилия по подрыву молдовской демократии. Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровье", – заявил Речан.
Он отметил, что попытки вмешательства заключаются в интернет-пропаганде и незаконных денежных переводах как партиям, так и избирателям. По словам премьера, в 2024 году Россия потратила на эту кампанию сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы.
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