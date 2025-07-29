У Молдові скликають Раду безпеки через іноземне втручання у вибори
Мая Санду (Фото: EPA)

Президентка Молдови Мая Санду 30 липня проведе засідання Вищої ради безпеки країни. Причиною обговорень стане іноземне втручання у вибори, повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що Рада безпеки обговорить боротьбу з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням у виборчий процес.

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Також повідомляється, що після засідання Санду проведе пресконференцію.

У червні прем'єр-міністр країни Дорін Речан заявив, що Кремль планує втрутитися у парламентські вибори в Молдові, заплановані на 28 вересня.

"Це величезні зусилля щодо підриву молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністров'ї", – заявив Речан.

Він зазначив, що спроби втручання полягають в інтернет-пропаганді та незаконних грошових переказах як партіям, так і виборцям. За словами прем'єра, 2024 року Росія витратила на цю кампанію суму, еквівалентну 1% ВВП Молдови.

  • 13 червня президентка Молдови Мая Санду підтвердила інформацію про ризик розміщення додаткових російських військових у невизнаному Придністров'ї.
  • 19 липня у Молдові не допустили до виборів проросійський виборчий блок Победа, який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.
  • 22 липня стало відомо, що у Молдові чотири проросійські партії вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах.
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