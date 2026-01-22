В Молдове вблизи границы с Украиной нашли БпЛА со взрывчаткой – фото

Полиция (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Утром в четверг, 22 января, в Молдове обнаружили беспилотник, снаряженный взрывчаткой. Об этом сообщила Полиция страны.

Дрон обнаружили в 09:25 в селе Крокмаз Штефан-Водского района в саду заброшенного дома. Длина БпЛА – около 2,5 метра.

На месте происшествия работают эксперты отдела взрывотехники для проведения детального осмотра. Правоохранители поблагодарили жителей, которые сообщили об обнаружении дрона.

Впоследствии молдовская полиция уточнила, что беспилотник содержит взрывное устройство. Учитывая неизбежную опасность, специалисты проведут контролируемый подрыв на месте.

Опасность сейчас оценивается. Принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств и обезвреживания боевой части беспилотника, а также проводится эвакуация всех местных жителей из района.

Фото: Полиция Молдовы

