У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли БпЛА з вибухівкою – фото
Вранці у четвер, 22 січня, у Молдові виявили безпілотник, споряджений вибухівкою. Про це повідомила Поліція країни.
Дрон виявили о 09:25 у селі Крокмаз Штефан-Водського району в саду покинутого будинку. Довжина БпЛА – близько 2,5 метра.
На місці події працюють експерти відділу вибухотехніки для проведення детального огляду. Правоохоронці подякували мешканцям, які повідомили про виявлення дрона.
Згодом молдовська поліція уточнила, що безпілотник містить вибуховий пристрій. З огляду на неминучу небезпеку фахівці проведуть контрольований підрив на місці.
Небезпека наразі оцінюється. Вживаються необхідні заходи для з'ясування всіх обставин та знешкодження бойової частини безпілотника, а також проводиться евакуація всіх місцевих жителів із району.
- У Молдові почастішали інциденти з прольотом дронів. 25 листопада 2025 року російський безпілотник упав на дах будівлі у Молдові. Всього того дня повітряний простір країни порушили шість БпЛА.
- 26 листопада МЗС Молдови вчергове вручило ноту протесту російському послу.
