В некоторых учебных центрах 100% военных постоянно живут в подземных укрытиях – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

В ряде учебных центров весь личный состав постоянно живет в подземных укрытиях на фоне российских ракетных и дроновых атак. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам совещания по вопросам подготовки.

Главком подчеркнул, что качество подготовки военнослужащих – один из решающих факторов.

Сейчас курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.

Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных российских атак. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также обеспечения учебных центров средствами противовоздушной обороны, наблюдения и противовоздушного прикрытия.

Сырский рассказал, что летом в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное.

"В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живут в подземных укрытиях", – подчеркнул он.

По итогам совещания главком поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки.

Россияне регулярно бьют по учебным центрам и полигонам. 22 июня оккупанты ударили ракетой по временному тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области. Там были жертвы и пострадавшие.

1 июля Сырский запретил скопление военных, техники и палатки на полигонах на фоне атак России.

29 июля РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск – погибло три человека.