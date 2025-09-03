У деяких навчальних центрах 100% військових постійно живуть у підземних укриттях – Сирський
Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

У низці навчальних центрів увесь особовий склад постійно живе в підземних укриттях на тлі російських ракетних та дронових атак. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами наради з питань підготовки.

Головком наголосив, що якість підготовки військовослужбовців – один із вирішальних факторів.

Наразі курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми БЗВП, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Водночас органам військового управління надано можливість коригувати цей термін у бік збільшення.

Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних російських атак. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами протиповітряної оборони, спостереження та протиповітряного прикриття.

Сирський розповів, що влітку у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо.

"У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живуть у підземних укриттях", – наголосив він.

За підсумками наради головком поставив завдання для розв'язання проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни.

  • Росіяни регулярно б’ють по навчальних центрах та полігонах. 22 червня окупанти вдарили ракетою по тимчасовому тренувальному полігону ЗСУ в Херсонській області. Там були жертви й постраждалі.
  • 1 липня Сирський заборонив скупчення військових, техніки й намети на полігонах на тлі атак Росії.
  • 29 липня РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ – загинуло три людини.
