В Николаеве от российских обстрелов с начала войны погибли 132 человека

В результате российских обстрелов Николаева с начала войны погибли 132 человека, в том числе один ребенок. Число раненых – 619 человек, в том числе восемь детей, сообщил в воскресенье городской голова Александр Сенкевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мэр написал об этом после того, как в ночь на воскресенье российская армия обстреляла Николаев трижды.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн грн.

С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек, из которых 30% попали под обстрел не один раз и около 700 частных домов.

Кроме жилья, в Николаеве повреждения получили 49 учебных заведений, 44 объекта коммунальной собственности, 20 заведений культуры, 17 медицинских заведений, 15 спортивных объектов, 4 заведения социальной защиты, 60 других объектов (заведения торговли, аптеки, частные предприятия тому подобное).

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.