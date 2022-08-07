В Николаеве от российских обстрелов с начала войны погибли 132 человека
В результате российских обстрелов Николаева с начала войны погибли 132 человека, в том числе один ребенок. Число раненых – 619 человек, в том числе восемь детей, сообщил в воскресенье городской голова Александр Сенкевич.
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Мэр написал об этом после того, как в ночь на воскресенье российская армия обстреляла Николаев трижды.
В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн грн.
С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек, из которых 30% попали под обстрел не один раз и около 700 частных домов.
Кроме жилья, в Николаеве повреждения получили 49 учебных заведений, 44 объекта коммунальной собственности, 20 заведений культуры, 17 медицинских заведений, 15 спортивных объектов, 4 заведения социальной защиты, 60 других объектов (заведения торговли, аптеки, частные предприятия тому подобное).
- Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал $100 за данные о наводчиках оккупантов и заявил, что хочет, чтобы областной центр "закрыли" на несколько дней для зачистки от коллаборационистов россиян.
- На фоне постоянных обстрелов области оккупантами он назвал ситуацию "печальной" и "страшной".
- РФ практически каждый день обстреливает Николаев. В частности, Россия применяет ракеты комплексов ПВО С-300, что чревато большими жертвами среди мирных.
- С вечера 5 августа Николаев закрыли на усиленный комендантский час для выявления российских диверсантов.
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