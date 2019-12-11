В ОБСЕ отреагировали на итоги нормандского саммита

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал результаты саммита нормандской четверки в Париже. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают меры, в том числе приверженность к прекращению огня, разминированию, облегчению обмена пленными, созданию новых зон разграничения вдоль линии соприкосновения и открытию новых точек входа и выхода - конкретные меры, которые продвигались председателем словацкой ОБСЕ с самого начала этого года", - отметил Лайчак.
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По его словам, согласованные шаги, если они будут реализованы, станут важным вкладом в урегулирование ситуации на Донбассе и в установлении мира для людей, которые страдают в течение многих лет.
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