В Одесской области прилет по объектам энергетической инфраструктуры, есть повреждения

Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

Российская армия ударила по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

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По словам энергетиков, под Одессой зафиксированы повреждения части оборудования.

Вместе с тем, обесточивания потребителей не было.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также в "Укрэнерго" заявили, что на юге ремонтные бригады вернули в работу воздушную линию 330 кВ, которую повредили обстрелы россиян.

Ранее бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун в интервью LIGA.net заявил, что российская армия активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины для максимальной дестабилизации страны.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации. В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки повреждены детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

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