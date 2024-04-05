На Одещині приліт по об'єктах енергетичної інфраструктури, є пошкодження — Укренерго

Опори ЛЕП (Фото: Євген Пилипенко/LIGA.net)

Російська армія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині. Про це повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго".

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За словами енергетиків, під Одесою зафіксовано пошкодження частини обладнання.

Разом із тим, знеструмлення споживачів не було.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також в "Укренерго" заявили, що на півднi ремонтні бригади повернули до роботи повітряну лінію 330 кВ, яку пошкодили обстріли росіян.

Раніше колишній заступник голови СБУ генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net заявив, що російська армія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України для максимальної дестабілізації країни.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про зліт авіації. Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

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