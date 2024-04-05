На Одещині приліт по об'єктах енергетичної інфраструктури, є пошкодження — Укренерго
Російська армія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині. Про це повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго".
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За словами енергетиків, під Одесою зафіксовано пошкодження частини обладнання.
Разом із тим, знеструмлення споживачів не було.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Також в "Укренерго" заявили, що на півднi ремонтні бригади повернули до роботи повітряну лінію 330 кВ, яку пошкодили обстріли росіян.
Раніше колишній заступник голови СБУ генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net заявив, що російська армія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України для максимальної дестабілізації країни.
- Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про зліт авіації. Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.
- На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.
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