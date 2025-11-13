В октябре вдвое сократилось количество попыток нелегально выехать из Украины – ГПСУ
Количество попыток нелегально выехать из Украины в октябре сократилось почти вдвое, по сравнению с августом. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, с начала 2025 года пик задержанных нарушителей приходился на август, а в 2024 году пик попыток нелегально пересечь границу приходился на июль.
"Уже с первых чисел сентября мы начали видеть постепенное уменьшение. В октябре, если сравнить с августом, уменьшение было вдвое. В ноябре увеличения не происходит", – сказал Демченко.
Но, несмотря на уменьшение динамики, попытки незаконного пересечения границы Украины продолжаются ежедневно, отметил он. Ежемесячно пограничники разоблачают около 30 преступных групп, которые по разным схемам пытаются переправить людей за границу.
- 29 октября газета The Telegraph со ссылкой на данные польских пограничников сообщила, что из Украины за два месяца выехали почти 100 000 человек в возрасте 18-22 года. В ГПСУ отметили, что это лишь небольшая доля от общего потока.
- 3 ноября Демченко сообщил, что на Закарпатье устанавливают бетонные блоки на границе, чтобы помешать прорыву авто.
