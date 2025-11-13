В октябре вдвое сократилось количество попыток нелегально выехать из Украины – ГПСУ

Пик задержаний нелегалов пришелся на август, а в ноябре количество случаев продолжает уменьшаться

Андрей Демченко (Фото: Media Center Ukraine - Укринформ)

Количество попыток нелегально выехать из Украины в октябре сократилось почти вдвое, по сравнению с августом. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, с начала 2025 года пик задержанных нарушителей приходился на август, а в 2024 году пик попыток нелегально пересечь границу приходился на июль.

"Уже с первых чисел сентября мы начали видеть постепенное уменьшение. В октябре, если сравнить с августом, уменьшение было вдвое. В ноябре увеличения не происходит", – сказал Демченко.

Но, несмотря на уменьшение динамики, попытки незаконного пересечения границы Украины продолжаются ежедневно, отметил он. Ежемесячно пограничники разоблачают около 30 преступных групп, которые по разным схемам пытаются переправить людей за границу.