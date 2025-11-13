У жовтні вдвічі скоротилася кількість спроб нелегально виїхати з України – ДПСУ

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform)

Кількість спроб нелегально виїхати з України у жовтні скоротилася майже вдвічі, у порівнянні з серпнем. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, від початку 2025 року пік затриманих порушників припадав на серпень, а у 2024 році пік спроб нелегально перетнути кордон припадав на липень.

"Уже з перших чисел вересня ми почали бачити поступове зменшення. У жовтні, якщо порівняти з серпнем, зменшення було вдвічі. У листопаді збільшення не відбувається", – сказав Демченко.

Але, попри зменшення динаміки, спроби незаконного перетину кордону України продовжуються щодня, зазначив він. Щомісяця прикордонники викривають близько 30 злочинних груп, які за різними схемами намагаються переправити людей за кордон.