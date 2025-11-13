У жовтні вдвічі скоротилася кількість спроб нелегально виїхати з України – ДПСУ
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Кількість спроб нелегально виїхати з України у жовтні скоротилася майже вдвічі, у порівнянні з серпнем. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За його словами, від початку 2025 року пік затриманих порушників припадав на серпень, а у 2024 році пік спроб нелегально перетнути кордон припадав на липень.
"Уже з перших чисел вересня ми почали бачити поступове зменшення. У жовтні, якщо порівняти з серпнем, зменшення було вдвічі. У листопаді збільшення не відбувається", – сказав Демченко.
Але, попри зменшення динаміки, спроби незаконного перетину кордону України продовжуються щодня, зазначив він. Щомісяця прикордонники викривають близько 30 злочинних груп, які за різними схемами намагаються переправити людей за кордон.
- 29 жовтня газета The Telegraph з посиланням на дані польських прикордонників повідомила, що з України за два місяці виїхали майже 100 000 чоловіків віком 18-22 роки. У ДПСУ зазначили, що це лише невелика частка від загального потоку.
- 3 листопада Демченко повідомив, що на Закарпатті встановлюють бетонні блоки на кордоні, щоб завадити прориву авто.
Коментарі (0)