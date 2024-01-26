В ООН не знают, были ли на Ил-76 пленные бойцы ВСУ. Говорят об "опасной траектории войны"

Совбез ООН (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло заявила, что организация не может установить, находились ли на борту российского транспортного самолета Ил-76 украинские военнопленные. 24 января воздушное судно упало в Белгородской области.

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"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", – сказала Ди Карло.

По ее словам, в последние недели масштабы и интенсивность атак на Украину выросли, что указывает на "опасную траекторию войны".

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина не была проинформирована о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76.

Она добавила: "Если факт подтвердится, это будет свидетельствовать о первом использовании Россией людей как живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым бьют по украинским городам".

Также Гайовишин отметила, что военно-транспортные самолеты РФ являются "легитимной целью Вооруженных Сил Украины".

24 января в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 военнопленных, якобы находившихся на борту, однако там есть имена людей, которых обменяли еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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