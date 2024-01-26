В ООН не знають, чи були на Іл-76 полонені бійці ЗСУ. Кажуть про "небезпечну траєкторію війни"

Радбез ООН (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Ді Карло заявила, що організація не може встановити, чи перебували на борту російського транспортного літака Іл-76 українські військовополонені. 24 січня повітряне судно впало у Бєлгородській області.

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"ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває", – сказала Ді Карло.

За її словами, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на "небезпечну траєкторію війни".

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна не була поінформована про перевезення своїх військовополонених на літаку Іл-76.

Вона додала: "Якщо факт підтвердиться, це буде свідчити про перше використання Росією людей як живого щита для прикриття транспортування боєкомплекту, яким б'ють по українських містах".

Також Гайовишин зазначила, що військово-транспортні літаки РФ є "легітимною ціллю Збройних Сил України".

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що цього дня, справді, мав відбутись обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито були на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані від пропагандистів – списки мають оприлюднювати офіційні структури РФ.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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