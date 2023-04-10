В Париже опровергли "сливы из Пентагона" о французских военных специалистах в Украине

Министерство обороны Франции опровергло информацию из слитых в публичный доступ "секретных материалов Пентагона" о якобы присутствии французских военных на территории Украины. Соответствующее заявление сделал глава МО страны Себастьян Лекорню, пишет Le Monde.

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"Нет никаких французских сил, участвующих в операциях в Украине. Процитированные документы исходят не от французских военных. Мы не комментируем документы, источник которых неясен", – сказал он.

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The Guardian пишет, что "один слайд свидетельствовал о том, что в Украине действовал небольшой контингент из менее сотни сотрудников спецопераций из стран-членов НАТО, Франции, Америки, Великобритании и Латвии".

Такой нарратив – о том, что "Россия воюет не с Украиной, а с НАТО", активно использует российская пропаганда.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (по состоянию на начало марта). Появилось около 100 листов А4 некой презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, в какой степени эти документы подделаны, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "утечки" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО с целью обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что надо дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Євген Пилипенко

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