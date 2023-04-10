В Париже опровергли "сливы из Пентагона" о французских военных специалистах в Украине
Министерство обороны Франции опровергло информацию из слитых в публичный доступ "секретных материалов Пентагона" о якобы присутствии французских военных на территории Украины. Соответствующее заявление сделал глава МО страны Себастьян Лекорню, пишет Le Monde.
"Нет никаких французских сил, участвующих в операциях в Украине. Процитированные документы исходят не от французских военных. Мы не комментируем документы, источник которых неясен", – сказал он.
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The Guardian пишет, что "один слайд свидетельствовал о том, что в Украине действовал небольшой контингент из менее сотни сотрудников спецопераций из стран-членов НАТО, Франции, Америки, Великобритании и Латвии".
Такой нарратив – о том, что "Россия воюет не с Украиной, а с НАТО", активно использует российская пропаганда.
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