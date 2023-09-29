UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне не знают, погиб ли на самом деле командующий Черноморского флота РФ Соколов

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 09:18
В Пентагоне не знают, погиб ли на самом деле командующий Черноморского флота РФ Соколов - Фото
Сабрина Сингх (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне пока не могут подтвердить, погиб ли на самом деле командующий Черноморского флота России адмирал Виктор Соколов. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, у нее нет никакого подтверждения якобы гибели российского военачальника.

"В настоящее время я не могу подтвердить эти сообщения. Я видела отчеты, но не могу ничего подтвердить", — сказала Сингх.

22 сентября Силы обороны атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня Силы специальных операций заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Подтвердить ликвидацию Соколова не смог ни министр обороны Рустем Умеров, ни Госдеп США. Глава МО сказал: "Если Соколов мертв, это хорошая новость для всех".

27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

  • Пресс-секретарь Госдепа Карин Жан-Пьер сообщила, что видела видео с командующим ЧФ РФ, которое опубликовали в России, однако ей "пока нечего подтверждать".
  • В сети есть много видео с моментом и последствиями удара по штабу флота оккупантов.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

Читайте также: "Гибель" командующего Черноморским флотом РФ Соколова. Зеленский обещает уточнить факты

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонвойнаКрымсевастопольчерноморский флотСабрина Сингхвиктор соколов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 