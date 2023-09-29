В Пентагоне не знают, погиб ли на самом деле командующий Черноморского флота РФ Соколов

В Пентагоне пока не могут подтвердить, погиб ли на самом деле командующий Черноморского флота России адмирал Виктор Соколов. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, у нее нет никакого подтверждения якобы гибели российского военачальника.

"В настоящее время я не могу подтвердить эти сообщения. Я видела отчеты, но не могу ничего подтвердить", — сказала Сингх.

22 сентября Силы обороны атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня Силы специальных операций заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Подтвердить ликвидацию Соколова не смог ни министр обороны Рустем Умеров, ни Госдеп США. Глава МО сказал: "Если Соколов мертв, это хорошая новость для всех".

27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

Пресс-секретарь Госдепа Карин Жан-Пьер сообщила, что видела видео с командующим ЧФ РФ, которое опубликовали в России, однако ей "пока нечего подтверждать".

В сети есть много видео с моментом и последствиями удара по штабу флота оккупантов.

Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

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