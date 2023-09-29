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У Пентагоні не знають, чи насправді загинув командувач Чорноморського флоту Росії Соколов

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 09:18
У Пентагоні не знають, чи насправді загинув командувач Чорноморського флоту Росії Соколов - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: скриншот з відео)

У Пентагоні поки що не можуть підтвердити, чи насправді загинув командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Віктор Соколов. Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, вона не має жодного підтвердження нібито загибелі російського воєначальника.

"Наразі я не можу підтвердити ці повідомлення. Я бачила звіти, але не можу нічого підтвердити", — сказала Сінгх.

22 вересня Сили оборони атакували штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дні Сили спеціальних операцій заявили, що там нібито було знищено командувача флоту противника на Чорному морі. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

Підтвердити ліквідацію Соколова не зміг ні міністр оборони Рустем Умєров, ні Держдеп США. Глава МО сказав: "Якщо Соколов мертвий, це хороша новина для всіх".

27 вересня пропагандистське російське видання "Звезда", яке належить Міноборони країни-агресора, опублікувало низку відео, на яких Соколов нібито живий.

  • Прессекретарка Держдепу Карін Жан-П'єр повідомила, що бачила відео з командувачем ЧФ РФ, яке опублікували в Росії, проте їй "поки що нічого підтверджувати".
  • У мережі є багато відео з моментом та наслідками удару по штабу флоту окупантів.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

Читайте також: "Загибель" командувача Чорноморського флоту РФ Соколова. Зеленський обіцяє уточнити факти

Дмитро Гриниченко
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