В Пентагоне обеспокоились маневрами России у границ Украины. Требуют от РФ прозрачности

США обеспокоены маневрами России у границ Украины, призывают Кремль к прозрачности и уважению украинского суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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Он отказался оценивать заявление украинской разведки о скоплении 90 000 российских военных у границ. Однако заявил, что США продолжают наблюдать "за вызывающими беспокойство действиями" России у границ Украины.

"Мы продолжаем призывать россиян быть прозрачными: каковы их намерения, что они на самом деле делают. Также мы призываем соблюдать минские договоренности и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", – заявил он.

Кирби также отказался отвечать, вызывают ли нынешние маневры России у границ Украины большее беспокойство, чем весенние.

"Они вызывают обеспокоенность, и мы внимательно за ними следим. И снова мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях", – подытожил спикер Пентагона.

30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.

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Марк Сировой

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