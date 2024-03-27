В Польше запустили коалицию бронетехники в поддержку Украины

В рамках коалиции будет разработана соответствующая дорожная карта, которая будет соответствовать стратегии развития Вооруженных Сил Украины

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

В польской Варшаве состоялось первое заседание стран-участниц коалиции бронетехники в поддержку Украины. Во время этого заседания представители стран-участниц договорились об усилении технического парка Вооруженных Сил Украины определенными образцами бронетехники и организации системы их ремонта, сообщило Министерство обороны.

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Отмечается, что в рамках коалиции бронетехники создано четыре синдиката. На каждый синдикат возложены определенные задачи:

→ снабжение вооружений и боеприпасов для западной бронетехники;

→ их техническое обслуживание и ремонт;

→ подготовка экипажей и технического персонала;

→ отработка эффективной тактики применения бронетехники в поле боя.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, который возглавил украинскую делегацию отметил, что эта коалиция имеет целью усилить бронированный щит Сил обороны, а также совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с Россией.

По его словам, это очень важная инициатива союзников, учитывая имеющуюся проблематику в ВСУ с ремонтом бронетехники иностранных образцов.

Гаврилюк сообщил, что в рамках вновь созданной коалиции будет разработана соответствующая дорожная карта, которая будет соответствовать стратегии развития ВСУ.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе страны-участники танковой коалиции и коалиции бронетехники помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и наладят с Украиной инновационно промышленное партнерство.

Союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам бронетранспортеров, коалиции по разминированию, объединению по передаче самолетов F-16, которое возглавят США, коалиции по противовоздушной обороне, а также IT-коалицию.

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