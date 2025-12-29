В Польшу залетели 59 метеозондов с контрабандой и GPS. Не исключают проверку систем – RMF 24

Метеозонд (Иллюстративное фото: Штаб пограничной охраны Польши)

В Польшу из Беларуси залетели около 59 воздушных шаров с контрабандой и системами GPS-слежения. Не исключено, что это может быть проверкой реакции польской противовоздушной обороны, передает RMF 24.

Полиция и пограничники 26 декабря обнаружили 13 воздушных шаров, нагруженных сигаретами, и пять самих пакетов. В каждом из них находилось около 1500 пачек сигарет. Также были обнаружены в метеозондах устройства определения местоположения по GPS.

Большая часть контрабанды была обнаружена в Подляском воеводстве, еще четыре случая зафиксированы были зафиксированы в Люблинском.

По данным RMF 24, оперативные службы не исключают, что запуск метеозондов – вероятная проверка реакции польских систем обнаружения воздушных объектов.

Известны случаи, когда воздушные шары поднимались на высоту до 9000 метров, что создавало дополнительную нагрузку на системы наблюдения и обнаружения. А в Люблинском воеводстве один из таких метеозондов обесточил часть жителей.